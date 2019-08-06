شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصروفات يصعد بأرباح "جاكو" 50% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 49.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 974 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 1.49 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.46 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض قيمة المصروفات الادارية والعمومية وتحقيق ربح من العمليات الغير مستمرة مقارنة بتحقيق خسارة من نفس العمليات خلال الربع المماثل وكذلك إلى إنخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي وذلك رغم أن الربع المماثل شهد تسجيل أرباح إستثمارات في حين لم تسجل أية أرباح للإستثمارات خلال الربع الثاني.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 2.924 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 2.973 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 752.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 294 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

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