شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخصص خسائر الائتمان يُحول "ساب" لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحوله لتكبد الخسائر خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي خسائر بلغ 254 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 833 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تكبد الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وارتفاع في بنود مصاريف العمليات الأخرى منها 75 مليون ريال سعودي متعلقة بمصاريف بعملية التحول والتخطيط للاندماج خلال الربع الحالي.

وفي المُقابل، حقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.6 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.4 مليار ريال خلال الربع المقابل.

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وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 851 ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.04 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

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