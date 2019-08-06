شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جرير للتسويق" تُوصي بتوزيع 1.4 ريال للسهم عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسواق جرير للتسويق، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 168 مليون ريال، بما يعادل 1.4 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 14% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 26 أغسطس الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 4 سبتمبر المُقبل.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول، بقيمة 228 مليون ريال، بما نسبته 19% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 169.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 162.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 402.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 381.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2017.