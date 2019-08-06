شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار البيع يقود أرباح "اسمنت ينبع" للارتفاع 760% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت ينبع، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 760.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 40.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، ارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، وإنخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الشقيقة.

وارتفعت الإيرادات إلى 209.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 197.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 152%.

وجدير بالذكر أ الشركة حققت صافي ربح بلغ 72.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال في العام 2017.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات