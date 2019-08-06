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شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" تتحول للخسارة وتتكبد 22 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة إتحاد عذيب للإتصالات "جو"، المعلنة اليوم الثلاثاء عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ (31.33) مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ (38.72) مليون ريال. فضلاً عن ارتفاع خسائر التشغيل بمبلغ (78.70) مليون ريال .
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 104.7 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 136 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 36.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مُقابل صافي خسائر بلغ 125.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018.
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