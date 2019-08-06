شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تكشف عن مواقع تغطية شبكات الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عن مناطق تغطية الجيل الخامس 5G للهاتف المتحرك، الحالية، والتي ستقوم بتغطيتها قريباً، في جميع إمارات الدولة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوفر الشبكة في البداية في جميع المناطق الحيوية والمعالم السياحية ووسط المدينة في أبوظبي ودبي والشارقة، كما ستمتد الشبكة إلى مناطق معينة في الإمارات الأخرى قبل نهاية العام.

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وذكرت الشركة أنها ستقوم بإطلاق الخرائط الرقمية المحدثة التي تُظهر مناطق التغطية لشبكة 5G، فيما تستمر في تحديث الخرائط كلما توسعت وامتدت إلى مناطق أخرى، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضحت خريطة شبكات الجيل الخامس على موقع الشركة الإلكتروني، توافر التغطية في العديد من المواقع الحالية في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، وأم القيوين وعجمان.

وتركزت مساحة التغطية في شبكة الجيل الخامس للهاتف المتحرك في المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان لمستخدمي الهواتف الذكية الداعمة لهذه الشبكات، والتي يتوفر منها جهازان حالياً في متاجر (دو) المنتشرة في الدولة، أو عبر موقع الشركة الإلكتروني.