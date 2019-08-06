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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دي إكس بي" تؤجل مقترح التعديلات على العقود والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة "دي إكس بي إنترتينمنتس" خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا تأجيل الدخول في اتفاقية مع الأطراف ذات العلاقة في ما يخص أماكن إقامة الموظفين.
وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أنه سيتم النظر فيها في اجتماع مجلس إدارتها الذي سيعقد غداً 7 أغسطس 2019.
كما قرر المجلس تأجيل مقترح التعديلات المقترحة على عقود الشركة بشأن خدمات تقنية المعلومات، وفي ما يتعلق بالرعاية للشركات التابعة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 215.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغت 210.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.
وتراجعت الإيرادات إلى 142.4 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 173.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وفي المُقابل، تراجعت تكاليف المبيعات إلى 12.6 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 21.5 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.
هذا وارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 92.9 مليون درهم بالربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي تكاليف تمويل بلغ 69.6 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.
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