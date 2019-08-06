شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية للأسهم الإماراتية تقفز لأعلى مستوياتها منذ 19 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى أعلى مستوياتها منذ 19 عاماً بعدما وصلت إلى نحو 910 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي وسط توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية ببلوغها حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019.

وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية في نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2018 وذلك ارتفاعاً من 56% في العام 2017.

وبحسب معايير المؤسسات المالية العالمية فإن مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أهم المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغت نسبة القيمة السوقية للأسواق للناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 53.3% في العام 2014 ارتفعت إلى 56% خلال العام 2015 ثم لمستوى 62% في العام الذي تلاه.

وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 لكنها انخفضت إلى 61.5% في العام 2018 قبل أن تعود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري.

وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية العام 2018.