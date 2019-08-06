شكرا لقرائتكم خبر عن الإثمار القابضة.. انسحاب اختياري من بورصة الكويت والبقاء بالبحرين ودبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة بسحب الإدراج الاختياري من بورصة الكويت، مع إبقائه في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي أن ذلك للتركيز على إعادة الهيكلة، فضلاً عن الالتزام بالأنظمة والقوانين في الأسواق المدرجة وتجنب الوقوع في أي مخالفات تتعارض مع اللوائح التنظيمية في الكويت والبحرين.

يشار إلى أن سوق دبي المالي شهد انطلاق التداول على سهم شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار سابقا) في نهاية يناير 2018 وهو أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري وذلك بعد أن تم إدراج المصرف الخليجي البحريني في ديسمبر 2017.