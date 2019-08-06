شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صافي أرباح أركان لمواد البناء 55% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أركان لمواد البناء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 33.78 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 15.25 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

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وحققت الشركة تراجعا في إجمالي المبيعات بالنصف الأول من العام الحالي حيث بلغ 458.87 مليون درهم مقابل 503.78 مليون درهم بالنصف المقابل، بتراجع بلغ 9%.

وبحسب بيان الشركة فإن ذلك نتيجة لتصاعد المنافسة المحلية وزيادة الضغط على أسعار المبيعات، بعد التباطؤ في التصدير إلى الأسواق الدارجة، وبالخصوص الإسمنت.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 4.4% إلى 12.22 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.