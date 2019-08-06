شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مصرف عجمان" ترتفع بشكل طفيف بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف عجمان، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الإثنين، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 45.6 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 44.98 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك ارتفاعا في ارباحه بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 87.9 مليون درهم مقابل 79 مليون درهم بالنصف المقابل، وبارتفاع بلغ 11.2%.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 170 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 132.6 مليون درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 28.2%.