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شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مصرف عجمان" ترتفع بشكل طفيف بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الإثنين، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 45.6 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 44.98 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.
وحقق البنك ارتفاعا في ارباحه بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 87.9 مليون درهم مقابل 79 مليون درهم بالنصف المقابل، وبارتفاع بلغ 11.2%.
هذا وتراجعت الخسارة من انخفاض القيمة المحملة على الموجودات المالية إلى 112.6 مليون درهم في 2018 من 195 مليون درهم خلال 2017.
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