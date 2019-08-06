شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "إعمار للتطوير" تهبط 37% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة إعمار للتطوير، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 36.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 631 مليون درهم مقابل ربح بلغ 997 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 25% بالغة 1.382مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل ربح بلغ 1.816 مليار درهم في النصف المقابل من 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة في ذات الفترة بنسبة 11% بالغا 6.237 مليار درهم مقابل 6.991 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 751 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 819.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.