الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قناة السويس قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء إن إيرادات القناة زادت بمقدار 300 مليون دولار إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة قناة السويس المصرية: ارتفاع إيرادات القناة إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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