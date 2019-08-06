قروض الأفراد تتراجع 1.5% إلى 332.2 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

انخفض حجم قروض البنوك العاملة في الدولة لعملائها من الأفراد المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي 1.54% (بانخفاض مقداره 5.2 مليار درهم) ووصل إلى 332.2 مليار درهم، علماً أن إجمالي حجم الائتمان المصرفي خلال ذات الفترة زاد بنسبة 2.2% ليصل إلى 1692.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي. هذا الهبوط في قروض البنوك لعملائها الأفراد مرده إلى عاملين أولهما أن البطاقة الائتمانية التي تصدرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أصبح لها دور كبير في الحد من قروض الأفراد، فهي بمثابة مركز معلومات للقطاع المصرفي ككل فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية لعملاء البنوك، وتصدر بطاقة الجدارة للعملاء طالبي القروض( التي تتضمن الملاءة الائتمانية للعملاء طالبي القروض ) وخلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً خاصة أن البنوك ملتزمة بأخذ هذه البطاقة بعين الاعتبار عند طلب العميل الحصول على قرض، وهو ما دفع مسؤولي الائتمان في البنوك إلى رفض طلبات قروض أفراد تصنيفهم الائتماني غير مقبول، وحتى نقل مديونيتهم من بنك إلى آخر أصبح صعباً جداً إلا إذا أعيد النظر في تصنيفه الائتماني من جديد وفق معطيات جديدة أظهرت تحسناً في جدارته الائتمانية.

العامل الثاني الذي ساهم في تراجع قروض الأفراد هو تباطؤ الأعمال وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات أوضاعها، ما أدى إلى إعادة نظر الكثير من الأفراد في مسالة الحصول على قروض جديدة خاصة أن وضعهم المالي لم يعد يسمح، وأن معدل الفائدة على شهادات الإيداع ( التي تعد الأداة المالية التي ينقل من خلالها أسعار الفائدة على القروض والودائع إلى الجهاز المصرفي في الدولة ) ارتفع خلال عام 2018 أربع مرات بمعدل ربع نقطة كل مرة، ووصل سعر فائدة إعادة الشراء إلى 2.75%.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي فإن العائد على الائتمان لدى القطاع المصرفي تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي من 5.5% إلى 5.4% نظراً لارتفاع حدة المنافسة بين البنوك على العملاء، وارتفاع كلفة التمويل على البنوك مع ارتفاع حجم المخصصات التي أخذت خلال النصف الأول من العام الحالي لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بنسبة 7.6% إلى 97.3 مليار درهم، وارتفاع حجم المخصصات العامة 13.5% إلى35.4 مليار درهم.