تضرر توقعات الطلب يخفض النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين في ظل تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين عبر فرض مزيد من الرسوم على بكين، ما سيكبح على الأرجح الطلب على الوقود من أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.10% إلى 60.97 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14% إلى 54.93 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 2.5% ونزول الخام الأمريكي 1%.

وهبطت أسواق الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في ستة أشهر أمس الاثنين بينما ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى شراء أصول الملاذ بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول وقال إنه قد يزيد الرسوم الجمركية مجددا إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينج بوتيرة أكثر سرعة صوب التوصل إلى اتفاق تجاري.

وأمس، تركت الصين اليوان يتراجع دون مستوى سبعة دولارات المهم للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، في إشارة إلى أن الصين ربما تسمح بتراجع العملة أكثر بسبب النزاع التجاري.

ومن شأن انخفاض اليوان زيادة تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار. وبكين أكبر مستورد في العالم للنفط.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة. وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة ارتفاع صادرات أمريكا النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو / حزيران إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا. (رويترز)