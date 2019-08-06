«تنظيم الاتصالات» تستعرض مشاريع «بذور من أجل المستقبل»

دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مرحلة عرض المشاريع من مسابقة بذور المستقبل لعام 2019؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشركة «هواوي» والشركاء الاستراتيجيين «دبي للاستثمار»، وبالتعاون مع «برنامج بالعلوم نفكر»، وتجسّد هذه المبادرة توجهات الهيئة في تطوير الكوادر الوطنية، ورفع روح المنافسة والابتكار في نفوس الشباب.

وقد وصل عدد المشاريع المشاركة في مسابقة بذور المستقبل لعام 2019 إلى 150 مشروعاً من 15 جامعة من أنحاء الدولة، تأهل منها 40 مشروعاً للمرحلة الثانية لبذور المستقبل؛ وهي مرحلة عرض المشاريع التي استمرت لمدة يومين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومختبرات «هواوي».

وحول النسخة الجديدة من مسابقة بذور المستقبل، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «للعام الثالث على التوالي تستقطب مسابقة «بذور المستقبل»، نخبة من المشاريع الطلابية الإبداعية، التي تجسّد بشكل حقيقي روح الإبداع لدى شباب الإمارات، ورغبتهم الصادقة في المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وما تقتضيه من استعدادات، ونحن على أعتاب عصر الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والبلوك تشين».

وأكد المنصوري ثقته بالجيل الجديد، وبقدرته على المساهمة في بناء اقتصاد مستدام، وأضاف: «نحرص في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على دعم الكوادر الشابة، والعمل على تمكينهم، وتوفير كافة الفرص التدريبية والتعليمية لهم، كما أننا نفخر بما تمثله هذه المسابقة من روح الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات؛ حيث أكدت شركة «هواوي»؛ من خلال مشاركتها في هذه المبادرة رغبتها في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في ترسيخ ثقافة الابتكار ونهج التفكير المستقبلي لدى الشباب».