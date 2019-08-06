33.8 مليون أرباح «أركان» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حققت شركة أركان لمواد البناء أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي 33.8 مليون درهم بزيادة 55% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت هذه الأرباح مع تحقيق وفورات في التكلفة إضافة إلى دخل عوائد التأمين وبيع أصول مصنع الأسمنت القديم والذي مكّن الشركة من تعويض تأثير انخفاض الأسعار.

كما بلغ إجمالي إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2019 ما قيمته 458.9 مليون درهم مقارنة ب 503.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة لتصاعد المنافسة المحلية وزيادة الضغط على أسعار المبيعات بعد التباطؤ في التصدير إلى الأسواق الدارجة وبالخصوص الأسمنت.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أرباح الأسمنت ازدادت نتيجة لخطة تحسين التكلفة بالإضافة لعائدات بيع أصول مصنع الأسمنت القديم والتأمين.

وقد نمت إيرادات مصنعي الطابوق والمونة الجافة في النصف الأول من عام 2019 نتيجة لمتانة حجم المبيعات وتنويع المنتج والأسواق. ومع ذلك فقد تأثرت الأرباح بزيادة تعرفة تأجير الأراضي واعتماد معايير محاسبية جديدة فيما يتعلق بالأصول المؤجرة مما أدى إلى زيادة التكاليف. كما أن مصنع أنابيب الألياف الزجاجية (GRP) اضطر لتأجيل بعض الطلبات لدول آسيا نتيجة لتأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع، وهو ما أثر في نتائج المصنع.