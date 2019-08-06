القيمة السوقية للأسهم 65% من الناتج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى أعلى مستوياتها منذ 19 عاماً بعدما وصلت إلى نحو 910 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي وسط توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية ببلوغها حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019.

وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية في نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2018 وذلك ارتفاعاً من 56% في العام 2017. الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وبحسب معايير المؤسسات المالية العالمية فإن مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أهم المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى الدولي.

ويظهر التحليل الخاص بتتبع حركة التطورات التي شهدتها القيمة السوقية أن النمو الكبير المسجل منذ بداية العام الجاري جاء بدعم من عوامل عدة منها ما هو متعلق بتحسن أسعار أسهم الشركات المتداولة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة وذلك إلى جانب إدراج شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة وذلك بالإضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة.

ويتوقع خبراء ماليون زيادة وتيرة تحسن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الفترة القادمة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار خاصة أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار وهو ما يدعم توقعات مماثلة لبيوت خبرة عالمية بوصول القيمة السوقية إلى حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019.

ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغت نسبة القيمة السوقية للأسواق للناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 53.3% في العام 2014 ارتفعت إلى 56% خلال العام 2015 ثم لمستوى 62% في العام الذي تلاه.

وشكلت القيمة السوقية لآسهم الشركات المتداولة نحو 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 لكنها انخفضت إلى 61.5% في العام 2018 قبل أن تعود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري.

وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية العام 2018.(وام)