مكانة مركزية للإمارات على خريطة طريق صادرات الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات دورة هذا العام من معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2019، المنصة التجارية والمتخصصة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، في الفترة بين 3-5 سبتمبر/‏ أيلول، والذي سيسلّط الضوء على مزايا الخبرات الصينية في منظومة الخدمات اللوجستية في ظل الاتفاقيات التجارية المتميزة التي وقعتها الصين ودولة الإمارات.

وبوصفها ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن أسواقها 6000 شركة صينية، تعتزم الصين افتتاح جناح مخصص لها في المركز يضم نحو 30 شركة صينية تجارية مرموقة، من بينها «نوبل ليفت»، «كايشون»، «بانيتونج ساينس»، و«فيبيز إندستريالز»، وغيرها.

وتتزامن المشاركة الصينية في المعرض مع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الصين والإمارات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، التي يتوقع أن تعزز محفظة التجارة الثنائية بين البلدين بقيمة 53 مليار دولار لتصل إلى 70 مليار دولار العام المقبل.

وتتضمن الصفقات خططاً صينية لإقامة مخزن ومركز إعادة تصدير في جبل علي بمساحة 5.57 مليون متر مربع لشحن بضائعها إلى العالم، وخططاً إماراتية لإقامة مشروع «سلة الخضروات» بقيمة مليار دولار أمريكي لاستيراد ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد، تحت مظلة خريطة الطريق نحو قرن الازدهار بين الإمارات والصين.

وقالت جاسميت بكشي، مديرة مجموعة الخدمات الأخرى، ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الجهة المنظمة لفعاليات معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2019: «تفتتح المبادرة فرص شراكة غير مسبوقة للاعبين الإقليميين في مجال الخدمات اللوجستية، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً رئيسياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تجمع بين الحزام الاقتصادي البرّي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري الذي يربط الصين بجنوب شرق، وجنوب ووسط آسيا، ومنطقة الخليج العربي، وشمال إفريقيا وأوروبا».