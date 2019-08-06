شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر لخدمات الإسكان» توقع عقداً مع إكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت شركة «البحر الأحمر لخدمات الإسكان في دبي»، المملوكة بالكامل لشركة «البحر الأحمر الدولية»، عقداً مع «إكسبو 2020 دبي»، تقوم الشركة بموجبه بتشييد مبانٍ وهياكل مسبقة الصنع.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقية 56 مليون ريال سعودي، وفقًا لتقرير مقدم إلى السوق المالية السعودية «تداول» أمس.
وبموجب الاتفاقية التي مدتها 20 شهرًا، ستزود شركة «البحر الأحمر لخدمات الإسكان» معرض «إكسبو 2020» بهياكل وحدات تتعلق بأجنحة إكسبو 2020.
ويغطي نطاق العقد تصنيع وتوريد وبناء العديد من الهياكل الجاهزة والمعدة، وكذلك وحدات الإيجار التي ستلبي احتياجات الزوار الذين سيتوافدون إلى الحدث على مدار ستة أشهر.
ويبدأ العقد في أغسطس 2019 ويستمر حتى إبريل 2021، ومع ذلك، سيتم الاعتراف بالأثر المالي الناتج عن المشروع خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2019 إلى الربع الأول من عام 2021.
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