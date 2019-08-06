شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «دي إكس بي» يؤجل مقترح التعديلات على العقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة «دي إكس بي إنترتينمنتس» تأجيل الدخول في اتفاقية مع الأطراف ذات العلاقة في ما يخص أماكن إقامة الموظفين، على أن يتم النظر فيها في اجتماع مجلس إدارتها الذي سيعقد غداً 7 أغسطس/ آب 2019. كما قرر المجلس تأجيل مقترح التعديلات المقترحة على عقود الشركة بشأن خدمات تقنية المعلومات، وفي ما يتعلق بالرعاية للشركات التابعة لها.

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