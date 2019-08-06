«الاتحاد» تعيد تشغيل رحلاتها إلى مطار هيثرو بعد تعليق الإضراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعادت الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها بين أبوظبي ولندن على النحو المعتاد يوم أمس الاثنين، وذلك عقب تعليق إضراب عمالي كان مقرراً من جانب موظفين أساسيين في مطار لندن هيثرو، وتم تشغيل رحلة أمس رقم EY

9 من أبوظبي إلى لندن، والتي كان قد ألغيت، في الوقت المحدد وهو 2.10 صباحاً.

كما تمت إعادة تشغيل الرحلة رقم EY

10 في الوقت المحدد لتغادر من لندن في الساعة 9.30 صباحاً.

وذكرت الشركة أنه يمكن للمسافرين الذين حجزوا على هذه الرحلات، وقاموا بتغيير رحلاتهم بسبب الإضراب إعادة الحجز دون تحمل رسوم التغيير المعتادة، وذلك شريطة توافر الأماكن.

وبالنسبة للإضراب العمالي المخطط له اليوم، فلا يزال مقرراً، حيث أبلغت الاتحاد للطيران بالتزامها بتشغيل كافة رحلاتها حتى اتخاذ قرار نهائي من جانب الاتحادات العمالية.