ميش: قناة السويس حققت أكبر عائد فى تاريخها بلغ 104 مليارات جنيه

الموجز

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن أن قناة السويس حققت عائدا خلال العام المالى 218- 2019، بلغ نحو 104.2 مليار جنيه منذ افتتاحها 2016، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأكبر فى تاريخ القناة.

وقال "مميش" خلال مؤتمر صحفى، أن عائد قناة السويس يدخل خزانة الدولة ويعود بالنفع على الشعب المصرى، موضحا أن القناة حققت رقم قياسى بمرور 71 سفينة فى يوم واحد، متابعا بالقول: "معدلات مرور السفن فى ازدياد وهذا دليل على نجاح فكرة قناة السويس الجديدة".

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جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لقناة السويس الجديدة، ظهر اليوم، بمقر مبنى المحاكاة بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة قناة السويس، ويعقب المؤتمر الصحفى زيارة بحرية للقناة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلمًا كبيرًا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقال الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس هى قاطرة التنمية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت معدلات عبور للسفن غير مسبوقة، وساهمت قناة السويس الجديدة فى حل مشكلات كبيرة كانت تعوق حركة الملاحة فى القناة قبل 4 أعوام وهو الأمن الملاحى.