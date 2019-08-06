الحكومة تعلن البدء فى المشروع القومي للاستثمار الداجني بـ9 مناطق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة 15000 فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهو مجتمع عمراني سيتضمن مختلف شرائح الإسكان، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، والأنشطة المختلفة.

ووافق المجلس على المشروع القومي للاستثمار الداجني، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ونظراً لأهمية المشروع الذي يٌعد أحد المشروعات القومية الهامة، على أن يٌقام المشروع في 9 مناطق بمحافظات " الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وقنا".

وأشار المستشار نادر سعد إلى الموافقة خلال الاجتماع على طلب وزارة النقل تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط ( سكني- تجاري – ترفيهي) لعدد 9 قطع أراض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

كما وافق المجلس على طلب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية على تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وتقوم على إدارتها الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط ( سكني – تجاري- إداري – ترفيهي) لعدد 15 قطعة أرض بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط.