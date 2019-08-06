الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام وسط إقبال على طلب الملاذ الآمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة مما يُصعد حربا تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1461.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الاثنين إن الحكومة قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على ميزة المنافسة غير العادلة الناجمة عن أحدث تحركات لبكين.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أنهى هدنة استمرت شهرا في الحرب التجارية بينهما.

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كما ساهم هبوط مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين في دعم أسعار المعدن الأصفر، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول أمدا أكبر انخفاض لها في 14 شهرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.39 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 854.85 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1432.75 دولار للأوقية.