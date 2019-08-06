شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شعبة الذهب :4 أسباب ساهمت فى ارتفاع سعر المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، اتجاه كبار المستثمرين وحائزى المعدن النفيس نحو البيع فى الساعات القادمة عقب صعود الذهب لأعلى نقطة سعرية عالميا منذ 6 سنوات، وأعلى نقطة محلية في تاريخ الذهب بمصر.

وقال واصف ، لـ " الخليج 365"، أن التوترات الأمريكية الصينية وكذلك التصعيد الإيرانى ضد ناقلات النفط وخفض اليوان الصينى كلها دفعت نحو الاتجاه لشراء الذهب عالمياً كملاذ آمن جراء هذه التوترات، لافتاً إلى أن خفض الفائدة أيضا في أمريكا ساهم فى رفع الطلب على المعدن النفيس ، مشيرا الى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الطلب على المعدن النفيس، إذا استمر التصعيد والحرب التجارية على هذا المستوى، وكذلك توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي كلها تصب فى اتجاه ارتفاع الأسعار.

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وواصل المعدن النفيس ، ارتفاعه الكبير عالمياً ليصعد لمستوى تاريخى هو الأعلى منذ عام 2013 لتبلغ الأوقية 1458 دولاراً، نتيجة خفض أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي بنسبة ربع نقطة خلال اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالي الاربعاء الماضى، وكذلك التوترات بين أمريكا والصين، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب قفزت أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن، بحسب وكالة رويترز.