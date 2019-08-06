الان تتابع النفط يرتفع بفعل تغطية مراكز والحرب التجارية تكبح المكاسب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يشتري فيه متعاملون يراهنون على انخفاض الأسعار مجددا عقودا لجني الأرباح بعد الانخفاضات التي سجلها الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزلت أسعار برنت أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسات الثلاث مقارنة مع مستوى إغلاقها في 31 يوليو تموز، مع تعهد الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصينية، وإقدام الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الواردات الزراعية الأمريكية.

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني أمس الاثنين عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت أسعار برنت ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الاثنين إذ أن المتعاملين يشعرون بالقلق من أن استمرار التوترات التجارية بين

أكبر دولتين تقومان بشراء النفط في العالم سيؤثر سلبا على الطلب، مما يساهم في تحفيز عمليات تغطية لمراكز مدينة اليوم.

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وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة

إلى 60.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير كانون الثاني.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 55.25 دولار للبرميل.

وتتهم الولايات المتحدة بكين بأنها تتلاعب بعملتها بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

وسيدعم اليوان الضعيف الصادرات الصينية عبر خفض أسعارها، لكنه سيزيد أيضا تكاليف الواردات النفطية لأكبر مستورد في العالم للخام.

وربما تلقى أسعار النفط بعض الدعم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في ظل استطلاع أولي أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.