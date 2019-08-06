شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: الانتهاء من 90% من عمليات صرف المعاشات قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بالهيئة القومية للبريد ، أنه تم الانتهاء من 90% من عمليات صرف المعاشات للمستفيدين، حيث يتم صرف المعاشات بالكامل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وكانت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد ذكرت عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال شهر مايو وبلغ 6.26 مليون مستفيد عبر 3953 مكتب بريد.
ويحرص البريد المصرى ،على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار فى كافة ربوع الوطن حضراً وريفاً من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.
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