شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على مواد البناء قبل أيام من عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق مواد البناء تراجعا فى الطلب مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ، فيما تستقر أسعار الحديد والاسمنت والسيراميك ومختلف مواد البناء .، عند المعدلات الطبيعية . وقال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جميع أسعار مواد البناء مستقرة داخل الأسواق المصرية وذلك لوجود فائض فى الانتاج المصرى وزيادة العرض ، موضحا لـ " الخليج 365 " ، أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.200 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام ، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.

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