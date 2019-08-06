شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 5.06 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5.15 درهم، مخترقا بذلك خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.80 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط