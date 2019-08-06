شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.345 درهم، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.32 درهم كمستوى اول ثم 0.28 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.37 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط