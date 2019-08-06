شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاثنين مسجلا انخفاض بلغ 1.65 درهم، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، وقد اغلق السهم عند مستوى 1.70 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع يصل السهم لمستوى الدعم 1.45 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 1.65 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط