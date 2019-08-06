شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير محققا خسائر كبيرة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.242 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في أسبوعين، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.25 درهم، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم التالي عند 0.22 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط