شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.50 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى له خلال الجلسة، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول منذ الأسبوع الماضي حتى الان، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5.40 درهم كمستوى اول ثم 5.15 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.63 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.48 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط