شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 0.885 درهم، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 0.91 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.84 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.87 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط