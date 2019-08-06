شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.97 درهم، وهو ادن مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق اسهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.90 درهم كمستوى اول ثم 1.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.07 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط