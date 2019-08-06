شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.17 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.185 درهم، دفعت السهم لاسفل لينزلق اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.16 درهم كمستوى اول ثم 0.13 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.185 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.16 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط