شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.458 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.44 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.485 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط