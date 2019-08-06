شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما ذكرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 0.395 درهم، لينهي بذلك التداولات اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.38 درهم كمستوى اول ثم 0.36 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.42 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط