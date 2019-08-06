شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية : البصل يحتل المرتبة الثالثة فى صادرات مصر خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر من محصول البصل، لتحتل المرتبة الثالثة لأعلى الصادرات خلال شهر يونيو الماضى بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وقال هانى حسين الدير التنفيذى للمجلس لـ " الخليج 365" أن صادرات البصل ارتفعت الى 52.591 ألف طن خلال شهر يونيو ، تمثل 18% من حجم الكميات التى تم تصديرها فيما بلغت قيمتها 20.206 مليون دولار تمثل 9% من قيمة الصادرات خلال نفس الشهر .
كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.
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