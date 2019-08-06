شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دعاة من السياحة لوعظ وإرشاد حجاج البرى والاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية، 5 دعاة لخدمة وتوعية حجاج برامج البري والاقتصادى البالغ عددهم ٢٤ ألف حاج، خلال أداء المناسك.

ورشحت وزارة الأوقاف ثلاثة مشايخ هم: الدكتور على الله الجمال والدكتور رمضان عبد السميع وعلي عمر، بالإضافة الى اثنين من دار الإفتاء، وتكون مهمتهم الشرح والتعريف بالمناسك الصحيحة وأحكام الشريعة، بجانب الرد على تساؤلات الحجيج فيما يخص مناسك الحج وأنواع الاحرام، ومراعاة المصلحة العامة اتساقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله.

ووصل مساء الإثنين الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، للأراضي المقدسة، وشدد على ضرورة قيام اللجان المختلفة للجهات الثلاث "القرعة، التضامن، السياحة"، بخدمة الحجاج وتذليل كاف العقبات امامهم، والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، وكذا توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين.

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وقررت مصر للطيران مد رحلات الجسر الجوى لسفر الحجاج لموسم الحج 1440ه، حيث تم إضافة 9 رحلات تنتهى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لنقل كافة الحجاج للأراضى المقدسة لأداء الفريضة.

وكانت مصر للطيران قد إعلنت عن تسييرها 17 رحلة جوية يوميا إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل أكثر من 78 ألف حاج مصرى من التضامن والسياحة والداخلية.

وبدأت أمس بعثات الحج المصرية الثلاث المتواجدة بالمدينة المنورة في تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، استعدادا لبدء مناسك الحج، حيث أشرفت لجان وزارة السياحة على عملية التفويج لتذليل أى عقبات قد تواجه الحجاج، وللإطمئنان على كافة شئونهم.