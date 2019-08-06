الاقتصاد

البورصة المصرية تنتظر 10 مليارات جنيه سيولة من بيع جلوبال تليكوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظرالبورصة المصرية، توافر سيولة لدى المساهمين بشركة جلوبال تليكوم القابضة، تقترب من 10 مليارات جنيه، جراء حصيلة بيع أسهم الشركة للمساهم الرئيسى فيون الهولندية، فيما حددت البورصة اليوم الثلاثاء، آخر ميعاد لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة جلوبال.

 

جاء ذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، على عرض الشراء المقدم من شركة «فيون» المساهم الرئيسي بجلوبال بحصة 57.75% للاستحواذ على 42.2% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم بسعر 5.08 جنيه للسهم، وذلك بعد اتفاق الشركة مع مصلحة الضرائب على دفع 136 مليون دولار – ما يعادل 2.3 مليار جنيه – مقابل التزامات ضريبية متراكمة.

 

وتضمن اتفاق جلوبال تيلكوم مع مصلحة الضرائب سداد القيمة المستحقة على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار، تدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار.

 

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وعدد بنك الاستثمار شعاع، فوائد الموافقة على عرض شراء فيون لباقى حصة شركة جلوبال تليكوم، وإنهاء النزاع الضريبى مع الأخيرة، وأبرزها استفادة مساهمى الأقلية فى جلوبال، أنهم في النهاية إما سيجمعون بعض المكاسب أو ربما يخفضون خسائرهم من الاستثمار فى جلوبال، خلق جو متفائل في السوق، لأن الصفقة ستعيد بعض السيولة إلى حوزة المستثمرين تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه إذا قبل جميع مساهمي الأقلية العرض وهو ما قد يعني السماح لهم بإعادة استثمار بعضها في السوق، ونصح مساهمي الأقلية في جلوبال تليكوم، أنه ينبغي عليهم قبول العرض المعدل، نظراً لأن الأسهم سيتم إلغاء إدراجها في النهاية وسيتم نقل أصول جلوبال إلى فيون، مما سيترك الأولى بدون أي أصول تشغيلية.

 

وتعتزم شركة فيون هولدينجز، عقد اجتماعا للمساهمين للنظر فى الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وعرض شراء الأصول.

 

وحققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، ارتفاعا فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 26 مليون دولار مقابل 0.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

 

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