شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز " ببورصة وول ستريت تهبط مع تجدد الحرب التجارية بين واشنطن والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت ، ونزل ستاندرد آند بورز 500 نحو3% مع هبوط اليوان بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية، وهو ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 767.27 نقطة أو 2.9 % إلى 25717.74 نقطة ، الاثنين ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 87.31 نقطة أو 2.98 % إلى 2844.74 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 278.03 نقطة أو 3.74 % إلى 7726.04 نقطة.