24 مليار دولار دعم التحول في قوى العمل بحلول 2023

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أكد خبراء أن منطقة الشرق الأوسط ستدعم نمو سوق التحول في قوى العمل العالمي ليصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2023، الأمر الذي يساعد الموظفين في تعزيز إنتاجيتهم، عبر مرونة العمل من أي مكان خارج مقار العمل. وأشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ريسيرتش أند ماركتس» للأبحاث، إلى النمو الكبير في عملية التحول بالقوى العاملة.

وفي الوقت الذي باتت فيه استراتيجيات التحول الرقمي تركز بشكل متزايد على التحول بقوى العمل، من حيث إيجاد منظومة عمل تدمج الاعتماد على الأجهزة النقالة وخوادم المؤسسات الخاصة بالتخزين مع أمن البيانات وحمايتها. نجد أن المؤسسات في الإمارات بحاجة لأن تقدم المزيد من الدعم لفرق العمل الخاصة بها لتتمكن من العمل من عدة مواقع سواء كان المقر الرئيسي للشركة أو المنزل أو حتى خلال الأسفار والتنقل.