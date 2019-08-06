شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار دولار دعم التحول في قوى العمل بحلول 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أكد خبراء أن منطقة الشرق الأوسط ستدعم نمو سوق التحول في قوى العمل العالمي ليصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2023، الأمر الذي يساعد الموظفين في تعزيز إنتاجيتهم، عبر مرونة العمل من أي مكان خارج مقار العمل. وأشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ريسيرتش أند ماركتس» للأبحاث، إلى النمو الكبير في عملية التحول بالقوى العاملة.
وفي الوقت الذي باتت فيه استراتيجيات التحول الرقمي تركز بشكل متزايد على التحول بقوى العمل، من حيث إيجاد منظومة عمل تدمج الاعتماد على الأجهزة النقالة وخوادم المؤسسات الخاصة بالتخزين مع أمن البيانات وحمايتها. نجد أن المؤسسات في الإمارات بحاجة لأن تقدم المزيد من الدعم لفرق العمل الخاصة بها لتتمكن من العمل من عدة مواقع سواء كان المقر الرئيسي للشركة أو المنزل أو حتى خلال الأسفار والتنقل.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 مليار دولار دعم التحول في قوى العمل بحلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.