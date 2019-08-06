«الفطيم تويوتا» تمول 20% من الدفعة الأولى

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توفر «الفطيم تويوتا» فرصة للعملاء لامتلاك سيارة «تويوتا» جديدة خلال شهر أغسطس الحالي بسهولة أكثر من قبل، وذلك مع دفعة أولى تصل حتى 20% من ثمن السيارة تقوم «الفطيم تويوتا» بتمويلها.

علاوة على ذلك، توفر «الفطيم تويوتا» للعملاء أيضاً خيار تأجيل الدفعات، بما يتيح لهم إتمام أولى الدفعات في شهر يناير 2020. كما تتيح للعملاء كذلك خيار استبدال مركبتهم القديمة بواحدة جديدة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من المركبات التي تناسب احتياجاتهم، بما في ذلك «لاندكروزر»، و«لاند كروزر برادو»، و«FJ كروزر»، و«راف4» و«كورولا 2020» الجديدة كلياً والتي تأتي أيضاً بمحرك هايبريد (هجين) للمرة الأولى.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: في «الفطيم تويوتا»، نبحث دائماً عن الوسائل التي تجعل من السهل للعملاء شراء سيارة جديدة من علامة «تويوتا» والاستمتاع بأفضل تجربة ملكية للسيارة. ومع عرضنا الترويجي لهذا الشهر، نوفر للعملاء دفعة أولى منخفضة، وإمكانية استبدال السيارة، إضافة إلى حزمة من المزايا الأخرى، حيث تعد هذه الفترة الوقت المثالي لأي شخص يرغب في شراء سيارة جديدة.