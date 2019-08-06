الأسهم المحلية تحت ضغط الترقب العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

عمقت الأسهم المحلية خسائرها في جلسة، أمس؛ ليتراجع مؤشر سوق دبي المالي 2.03%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.87%، وسط ضغوط من تراجع قياديات البنوك والعقار والاتصالات، مع مواصلة عمليات «جني الأرباح» للجلسة الثالثة على التوالي، إلى جانب مراقبة المستثمرين لما يدور في الأسواق العالمية.

جاءت التراجعات التي تشهدها الأسواق المحلية، بالتزامن مع انخفاض بعض البورصات الخليجية التي لم تسلم أيضاً من الموجة السلبية، إضافة إلى أداء الأسواق العالمية التي يتوقع أن تشهد مطبات صعبة، مع تخفيض الفائدة، وسياسة أمريكا تجاه التجارة مع الصين، والرسوم المفروضة، إلى جانب ردات الفعل المرتقبة من الجانب الصيني، فضلاً عن تأثيرات إمدادات النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وارتفعت السيولة 130% مقارنة مع جلسة، أمس الأول، لتصل إلى 431 مليون درهم، موزعة بواقع 204.5 مليون درهم في دبي، و226.46 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 218.4 مليون سهم، منها 149.3 مليون سهم في دبي، و69.1 مليون سهم في أبوظبي، بينما بلغ عدد الصفقات نحو 6274.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضاً كبيراً بنسبة 2.03% بما يعادل 58 نقطة، ليتخلى المؤشر عن 2800 نقطة ملامساً مستوى 2799.83 نقطة؛ حيث استطاع المؤشر تقليص خسائره من 2787 نقطة، بضغط كبير من سهم «إعمار العقارية» والذي جاء بين أكبر 5 شركات تراجعاً في السوق.

وطالت التراجعات جميع أسهم قطاع العقار، ليتراجع المؤشر بنسبة 3.13%، وسط أداء سلبي لسهم «إعمار العقارية» الذي انخفض 3.25% إلى 5.06 درهم، وسط تداولات بقيمة 55.8 مليون درهم، متأثراً بسلوك السهم السلبي الذي شهد عمليات جني أرباح خلال الجلسات الماضية؛ بعد وصوله إلى مستويات 5.4 درهم، إلى جانب الإشارات السلبية التي تلقها المستثمرون؛ جرّاء تراجع أرباح الشركة في أرباح الربع الثاني؛ وذلك على الرغم من ربحية الشركة القوية.

وتراجع «إعمار مولز» 4.83% إلى 1.97 درهم، و«داماك» 1.64% إلى 0.96 درهم، و«إعمار للتطوير» 2.39% إلى 4.49 درهم؛ وذلك إلى جانب تراجع «أرابتك» 2.3%، و«الاتحاد العقارية» 1.99%، و«ديار» 1.2%.

وازدادت وتيرة تراجع قطاع البنوك الذي كان معتدلاً في انخفاضه خلال الجلسات الماضية، إلا أن سهم «دبي الإسلامي» في جلسة أمس، تراجع 2.09% إلى 5.16 درهم، بتداول 30.13 مليون درهم، كما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.7% إلى 11.55 درهم، أما سهم «جي إف إتش» فتراجع 1.21% إلى 0.900 درهم، بتداول 17.9 مليون درهم، فيما ارتفع «أملاك» 1.25% إلى 0.325 درهم.

وفي قطاع التأمين، رفعت صفقة واحدة سهم «عمان للتأمين» ملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.67% إلى 1.72 درهم، فيما تراجع «سلامة» 0.73%، و«أمان» 1.29%.

وفي الخدمات، تراجع «أمانات» 2.04% إلى 0.96 درهم. وتراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 4.44% إلى 0.215 درهم.

وطال التراجع أيضاً قطاع النقل، مع انخفاض «أرامكس» 1.15% إلى 4.31 درهم، و«الخليج للملاحة» 1% إلى 0.79 درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.87% إلى 5083.15 نقطة، متأثراً بتراجع أغلبية المؤشرات القطاعية وخاصة «البنوك» 1.9%، و«العقار» 1.42%، و«الاتصالات» 2.64%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 1.37%.

وتراجعت قياديات البنوك وخاصة «أبوظبي الأول»، الذي انخفض 2.21% إلى 15.04 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 54.98 مليون درهم، ثم تراجع «أبوظبي التجاري» 2.04% إلى 8.63 درهم بتداولات بنحو 44.2 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.99% إلى 4.99 درهم، بينما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 1.74% إلى 1.17 درهم.

وجاء سهم «اتصالات» بين الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.64% إلى 16.2 درهم، وسط سيولة قوية نسبياً بلغت نحو 28 مليون درهم.

كما تراجع «الدار العقارية» 1.35% إلى 2.19 درهم، بتداول 34.4 مليون درهم. وواصل سهم «العالمية القابضة» تسجيل ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي؛ حيث صعد في ختام الجلسة بنسبة 2.69% إلى 2.29 درهم، بتداول 15 مليون درهم.

وغلب اللون الأخضر على إغلاقات قطاع الطاقة، مع ارتفاع سهم «طاقة» 1.28% إلى 0.79 درهم، كما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.12% إلى 2.72 درهم، مع تراجع «دانة غاز» 0.97% إلى 1.02 درهم.

وأظهرت بيانات التداول توجه المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين نحو البيع بمحصلة بلغت 96.6 مليون درهم، مقابل محصلة شرائية من المستثمرين المواطنين بنحو 88.2 مليون درهم.

وبلغت مشتريات الأجانب غير العرب نحو 130 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 226.8 مليون درهم.

كما سجل المواطنون مشتريات بنحو 216.4 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 128.16 مليون درهم.

أما العرب، فسجلوا محصلة شرائية بنحو 15.2 مليون درهم في السوقين، فيما سجل الخليجيون محصلة بيعية بنحو 6.7 مليون درهم. واتجهت المؤسسات في السوقين نحو البيع، مسجلة محصلة بنحو 71.1 مليون درهم؛ نتيجة لمشتريات بقيمة 223.5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 294.6 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، مقتنصين فرص تراجع بعض الأسهم، مسجلين نفس محصلة المؤسسات.