احتفالات العيد تعمُّ «مدن ياس الترفيهية»

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت المدن الترفيهية في جزيرة ياس عن استضافتها مجموعة من الفعاليات والأجواء الاحتفالية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتضفي مزيداً من المرح والبهجة على هذه المناسبة المميزة. وبالإضافة إلى الأنشطة الاحتفالية في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي خلال عطلة العيد، سيتم تمديد ساعات العمل لغاية الساعة 10:00 ليلاً خلال الفترة ما بين 8 - 16 أغسطس لإتاحة المزيد من الوقت للضيوف للاستمتاع بالتجارب والألعاب الاستثنائية. كما سيحصل عشاق المرح خلال هذا الصيف على فرصة شراء أربع تذاكر بسعر ثلاث ضمن المدن الترفيهية الثلاث.

وستكون العائلات والأصدقاء على موعد مع أجمل العروض التقليدية التي تعكس القيم التراثية الأصيلة للثقافة الإماراتية مثل رقصة العيالة الجماعية على إيقاع الطبول، إلى جانب الاستمتاع بأجمل الألعاب والمرافق الترفيهية في كل من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد. وستتاح الفرصة أيضاً للضيوف في عالم وارنر براذرز أبوظبي للقاء شخصياتهم المفضلة من أبطال دي سي سوبر هيروز وشخصيات «الأنيميشن» المحبوبة من لوني تونز وهانا-باربيرا.

وللسيدات نصيبهن من المرح والترفيه مع أجمل الألعاب والمنزلقات المائية خلال فعالية يوم السيدات وفعالية ليلة السيدات في ياس ووتروورلد كل يوم خميس خلال عطلة العيد؛ حيث ستتمكن السيدات من الاستمتاع بأكثر من 40 لعبة ومنزلقاً مائياً بأجواء من الخصوصية التامة في 8 أغسطس، و15 أغسطس.