شكرا لقرائتكم خبر عن «انتقام صيني» يعصف بالأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاقمت حدة الأمور بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط تكثيف التوترات التجارية، ما ألقى بظلاله على أسواق السلع والخدمات والأصول المالية حول العالم، أمس الاثنين، وسجّل اليوان الصيني أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أغسطس/‏ آب 2010، ما أثار تكهّنات بأن بكين تسعى لتخفيض قيمة عملتها لمواجهة الرسوم الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها، وفيما ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات المملوكة لها تعليق وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة، اتهم الرئيس الأمريكي بكين بالتلاعب في أسواق العملات.

انخفاض اليوان

في أسواق العملات، تراجع سعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 7,1085 مقابل الدولار بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة لفرض رسوم جمركية على سلع صينية جديدة بقيمة 300 مليار دولار، ما فاقم التوترات التجارية القائمة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أما في الأسواق الصينية فقد تم التداول باليوان عند 7,0307 مقابل الدولار، مسجّلاً بذلك أدنى مستوى له منذ العام 2008، وتخطى اليوان بذلك عتبة 7,0 في الأسواق الداخلية والخارجية، التي يعتبرها المستثمرون الحد الأدنى لقيمة العملة.

وقال ترامب رداً على ذلك في تغريدة له أمس: «خفضت الصين سعر صرف عملتها إلى مستوى تاريخي، هذا يسمى تلاعب بالعملات، هل تستمع أيها الفيدرالي، هذا خرق كبير من شأنه أن يضعف الصين مع مرور الوقت».

واتّهم الرئيس الأمريكي مراراً الصين بتعمّد تخفيض قيمة عملتها لدعم صادراتها، ما تنفيه بكين على الدوام، وأحدث ترامب الأسبوع الماضي صدمة في الأسواق العالمية عندما هدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية غداة استئناف واشنطن وبكين المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع التجاري القائم بين البلدين، وإذا نفّذ ترامب تهديده بزيادة الرسوم 10% اعتباراً من الأول من سبتمبر/‏ أيلول ستصبح عملياً كل الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة البالغة قيمتها 500 مليار دولار سنوياً خاضعة للرسوم.

تصعيد صيني

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج بأن الصين طلبت من الشركات المملوكة للدولة التوقف عن شراء منتجات المزارع الأمريكية، في مؤشر إضافي إلى تصاعد التوتر، ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر، أمس الاثنين، أن شركات المنتجات الزراعية المملوكة للحكومة الصينية أوقفت الآن شراء السلع الزراعية الأمريكية، وأنهم ينتظرون رصد مدى تطور المحادثات التجارية.وتُخضع الصين سعر صرف اليوان لقيود وهي تسمح بتقلّب العملة مقابل الدولار ضمن هامش 2% من السعر المرجعي الذي يحدده بنك الصين يومياً. وأمس الاثنين، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان مقابل الدولار عند 6,9225، أي أقل ب0,33% مقارنة بيوم الجمعة.

وقال كين تشونج خبير استراتيجيات العملات في مصرف ميزوهو لوكالة بلومبيرج «يبدو أن زيادة الرسوم الجمركية تشكل مؤشراً لعودة ردود الفعل الانتقامية وتعليق المحادثات التجارية، وبالتالي لا يرى المركزي الصيني أي حاجة للإبقاء على استقرار سعر صرف اليوان على المدى القريب».

وفي بيان أصدره، أمس، قال المركزي الصيني إن سعر صرف اليوان مقابل الدولار قد «تأثر بالسلوك الأحادي والإجراءات الحمائية التجارية وزيادة الرسوم الجمركية على الصين»، وقال المركزي الصيني إن اليوان حافظ على «استقراره وقوته مقابل سلة من العملات»، مضيفاً أنه «سيقمع بحزم المضاربة وسيحافظ على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية وتوقعات السوق».

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير في شؤون الاقتصاد الصيني في مركز كابيتال إيكونوميس، إن المركزي الصيني «يستخدم عملياً سعر الصرف سلاحاً» عبر ربطه قيمة العملة بالحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة. وأضاف «إذا افترضنا أن هدفهم هو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، فهم سيسمحون على الأرجح بمزيد من التراجع في قيمة عملتهم بما بين 5 و10% في الفصول المقبلة».

توجه نحو الأصول الآمنة

دفع الهبوط في قيمة عملة الصين لمستويات هي الأدنى فيما يزيد على عقد من الزمن، المستثمرين في الأسواق المالية العالمية للتوجه نحو الأصول الآمنة في مسعى للتحوط من عدم اليقين الحالي، حيث تأتي الردود الانتقامية من جانب الصين على خلفية التهديد الأمريكي في الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدايةً من الشهر المقبل.

وابتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الخطرة مثل الأسهم وسط التوترات التجارية المتنامية من جديد بين الجانبين، على الرغم من الهدنة المعلنة على هامش قمة مجموعة دول العشرين في شهر يونيو/‏ حزيران الماضي.

وفي الأوقات التي تشهد ارتفاعاً في حالة عدم اليقين التجاري فإن الجميع يتكالب نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها السندات الحكومية، ما يدفع العائد على تلك الديون للهبوط مع وجود علاقة عكسية بينهما.

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سندات الخزانة

وخلال التوقيت نفسه، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.772% كما هبط العائد على الديون الألمانية لنفس الآجل إلى -0.510%، وسجل كذلك العائد على ديون الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات أدنى مستوى على الإطلاق قبل أن يقلص الهبوط قليلاً عند 0.515%.

أسواق العملات

سيطرت الخسائر على العملات الآسيوية، لتنخفض الروبية الهندية بنحو 1.5% مسجلة أكبر وتيرة هبوط في العام الحالي، حيث ارتفع الدولار إلى 70.6413 روبية. وشهدت عملة كوريا الجنوبية خسائر بنسبة مماثلة 1.5% أمام الورقة الخضراء ليرتفع الدولار إلى 1215.3 وون، ليكون عند أدنى مستوى منذ مارس/‏ آذار 2016، ومع اعتبار الين الياباني والفرنك السويسري كعملات للملاذ الآمن، فإن المكاسب الملحوظة صاحبت العملتين في تعاملات أمس، وارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.5% لتهبط العملة الأمريكية إلى 106.06 ين، كما صعد الفرنك السويسري مقابل الورقة الخضراء بأكثر من 0.8% ليتراجع الدولار إلى 0.9742 فرنك.

ورغم أن الورقة الخضراء كان ينظر إليها كإحدى عملات الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية إلا أن مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية تراجع بنحو 0.4% مسجلاً 97.680.

الذهب

في أسواق المعادن، عزز الذهب من مكاسبه خلال تعاملات أمس الاثنين، ليربح المعدن نحو 18 دولاراً، ويسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن، وتأتي المكاسب في قيمة المعدن النفيس على خلفية التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع ضعف العملة الصينية لمستوى هو الأدنى في أكثر من عقد، إضافة إلى القلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

ومن شأن التعريفات الجمركية أن تجبر البنك المركزي الأمريكي على خفض الفائدة أكثر مما كان يأمل من أجل حماية اقتصاد الولايات المتحدة من مخاطر السياسة التجارية، وكان الفيدرالي نفذ في الأسبوع الماضي أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 25 نقطة أساس ليتراوح معدل الفائدة بين 2 إلى 2.25%.

وتلقى الذهب كذلك الدعم من الخسائر التي خيمت على أسواق الأسهم، وفي الوقت نفسه، استفاد المعدن الأصفر من انخفاض قيمة الورقة الخضراء، حيث لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى في أسبوع ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/‏ كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يوازي 15.40 دولار ليصل إلى 1472.90 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3% أو ما يعادل 18.87 دولار ليسجل 1458.76 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/‏ أيار 2013.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9% إلى 16.51 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4% إلى 854.33 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1420.60 دولار للأوقية.



الحرب التجارية تكلف الاقتصاد العالمي 1.2 تريليون دولار

قال تقرير لوكالة «بلومبرج» إن التصعيد الأخير في الحرب التجارية قد يكبد الاقتصاد العالمي الهش بالفعل خسائر جمة. وأوضح تقرير للوكالة، أمس الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أقل بنحو 0.6% في عام 2021، في حال حدوث حرب تجارية شاملة، مقارنة مع سيناريو عدم وجود حرب تجارية. ومن شأن فرض ضرائب بنسبة 25% على التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، وهبوط أسعار الأسهم بنحو 10% نتيجة لذلك، أن يتسببا في خسائر قدرها 1.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وفقاً لتقرير الوكالة.