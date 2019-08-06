«راكز» تستحدث فئات جديدة ضمن برنامجها لجوائز تميّز الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أمس، النقاب عن افتتاح برنامجها السنوي لجوائز تميز الأعمال، والذي يأتي هذا العام في دورته السادسة. وكانت الهيئة قد استحدثت أربع فئات جديدة، وأضافتها إلى برنامجها لجوائز تميّز الأعمال ليصبح إجمالي قيمة الجوائز النقدية ما يعادل 220 ألف درهم، تُمنح لأفضل شركات المنطقة الحرة والشركات المحلية في إمارة رأس الخيمة.

ويأتي برنامج جوائز تميّز الأعمال للعام الثالث على التوالي، كثمرة للتعاون المشترك بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وتتضمن قائمة فئات الجوائز الجديدة لعام 2019 ما يلي:

أفضل مزوّد تعليمي، وتمنح هذه الجائزة لشركات «راكز» التي تُسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في رأس الخيمة.

أفضل مزوّد خدمات، وتمنح هذه الجائزة لشركات «راكز» التي تقدم خدمات الاستشارات، والتسويق، والتدريب المهني، وغيرها من الخدمات.

أفضل قائد عمل، وتمنح هذه الجائزة لقادة الشركات العاملة في «راكز»، ممن يشكلون مثالاً حياً ومصدر إلهام للتميز.

أسعد بيئة عمل، وتمنح هذه الجائزة لشركات «راكز» والشركات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، التي تتمتع ببيئة عمل جذّابة ومبهجة.

ورحبت الهيئة بدعوة عملائها للتقدم لجميع الفئات التالية، في حين تقتصر مشاركة عملاء دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، على الفئات الثلاث الأولى منها فقط. وتتضمن قائمة الجوائز: جائزة أفضل شركة جديدة، وجائزة أفضل شركة صغيرة، وجائزة أفضل مسهم في تنمية رأس الخيمة، وجائزة أسرع الشركات نمواً، وجائزة أفضل شركة صناعية.

ويقول رامي جلاد، المدير التنفيذي للمجموعة في رأس الخيمة: «تطلّ علينا اليوم السنة السادسة لاستضافة جوائز تميّز الأعمال»، مشيراً إلى أن الهيئة سعت إلى توسيع نطاق البرنامج هذا العام ليضم بين شقيه أيضاً فئات جديدة، هي شركات المناطق الحرة والشركات المحلية العاملة في مجالات التعليم والخدمات، وهما من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، إضافة إلى قادة الأعمال الملهمين.