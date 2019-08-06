قرارات إدارية تسمح للمصانع المرخصة بإضافة بعض الأنشطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 3 قرارات بشأن إلغاء القرار الإداري رقم 213 لسنة 2015، والسماح للمصانع المرخصة بإضافة بعض الأنشطة التجارية وتداول المنتجات الصناعية الثانوية في القطاع الصناعي، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

فقد أصدر الهاجري قراراً إدارياً رقم 59 لسنة 2019 بشأن إلغاء القرار الإداري رقم 213 لسنة 2015، بشأن اشتراط الالتزام بسداد إيجار الأرض كشرط لتجديد الرخص الصناعية، والاكتفاء بتوثيق أو تسجيل العقد، وعلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 26 مارس/آذار 2019.

وأصدر الهاجري أيضاً، قراراً إدارياً رقم 70 لسنة 2019 بشأن السماح للمصانع المرخصة في إمارة أبوظبي، بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية إلى الرخصة الصناعية، حيث نص على أن الأنشطة التجارية والخدمية التي يسمح بإضافتها للرخص الصناعية هي، الميع والتركيب والتصميم والتوزيع والنقل والصيانة، والاستيراد والتصدير والإدارة والتشغيل، والتخزين والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية، على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة، إضافة إلى نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، ويحق لرئيس الدائرة الإضافة أو الحذف على الأنشطة المذكورة حسب متطلبات العمل، وعلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره حيث صدر في 15 أبريل/نيسان 2019.

كما أصدر قراراً إدارياً رقم 120 لسنة 2019 بشأن تداول المنتجات الصناعية الثانوية في القطاع الصناعي، نص على أن المنتجات الصناعية هي منتج يتم إنتاجه بصورة ثانوية من العملية التصنيعية للمنتج الرئيسي، وقد يكون المنتج الثانوي مفيداً ورائجاً، أو قد يكون غير ذي جدوى يتم بيعه أو التخلص منه بالصورة التي أنتج عليها، وللمنشآت الصناعية المرخصة في إمارة أبوظبي التي تنتج عن أنشطتها الصناعية مواد صناعية ثانوية أن تقوم بإعادة إدخال هذه المواد ضمن العمليات الصناعية داخلياً، بإضافة خطوط إنتاج لهذا الغرض، مع الالتزام بعدم توريد تلك المواد من خارج أنشطتها الصناعية إلا بعد الحصول على تصريح مزاولة مهنة من الجهات المختصة.

ونص القرار على أنه للمنشآت الصناعية المرخصة في إمارة أبوظبي والتي تنتج عن أنشطتها منتجات صناعية ثانوية، أن تقوم ببيع هذه المنتجات الصناعية الثانوية لمنشآت صناعية أخرى في الإمارة، في حال كان ذلك يسهم في استخدامها كمدخل صناعي، وعلى المنشآت الصناعية الالتزام بالمعايير الفنية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية والمتعلقة بآلية النقل الآمن للمواد، والالتزام بأي أنظمة و لوائح نافذة بهذا الشأن، مع ضرورة الالتزام بالتخلص الآمن والسليم من تلك المواد، وفقاً للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في حال تطلب الأمر التخلص من هذه المواد لعدم جدواها. ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2019.